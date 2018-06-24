Игрок сборной Уругвая Хименес пропустит матч против России на ЧМ-2018

Защитник сборной Уругвая Хосе Мария Хименес 25 июня не примет участия в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира против России.

У футболиста диагностирована травма квадрицепса. Игрок занимается по индивидуальной программе.

Ранее сообщалось, что главным арбитром матча между сборными России и Уругвая станет судья из Сенегала Маланг Дьедиу.

Встреча с Уругваем состоится в Самаре 25 июня в 17:00, пишут «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», российские футболисты обыграли египтян на стадионе «Санкт-Петербург» 19 июня.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

Все новости по теме:

Чемпионат мира по футболу — 2018

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник