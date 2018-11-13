Игрока ФК «Краснодар» Виктора Классона признали лучшим полузащитником Швеции

В Стокгольме 12 ноября состоялась церемония вручения наград лучшим футболистам уходящего года в Швеции — Fotbollsgalan 2018.

Полузащитником года впервые признали игрока ФК «Краснодар» Виктора Классона.

«Поздравляем Виктора с этим достижением и желаем ему в дальнейшем не снижать высокой планки своей игры, как на уровне национальных сборных, так и в составе нашего клуба», — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Андреас Гранквист, который первую часть 2018 года выступал в рядах ФК «Краснодар», в четвертый ряд удостоился звания лучшего защитника Швеции.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», игроки ФК «Краснодар» Гранквист и Классон за сезон 2017/2018 дольше всех в команде пробыли на поле. Оба футболиста вошли в состав сборной Швеции на ЧМ-2018.

Болельщики ФК «Краснодар» признали Классона лучшим игроком сезона.

Все новости по теме:

Футбольный сезон — 2018/2019

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник