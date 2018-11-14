Из-за непогоды задержали автобусы из Ростова-на-Дону в Краснодар

Автобусы продолжат курсировать между городами после улучшения погодных условий.

Из-за непогоды 14 ноября ГИБДД ограничило движение транспорта на нескольких дорогах Ростовской области. Из-за этого отменили часть автобусов — десятки пассажиров не смогли уехать из Ростова в Волгодонск, Ставрополь и Краснодар, сообщает rostov.ru.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Ростовской области 13 ноября из-за снегопада для автобусов частично закрыли трассу М4 «Дон». На границе с Кубанью со стороны Ростовской области 13 ноября в ДТП попали 15 машин.

Подразделения ЮВО готовы к ликвидации последствий снегопада. В ГИБДД напомнили кубанским водителям о соблюдении ПДД во время гололеда. Инспекторы ГИБДД попросили кубанских водителей сменить резину на зимнюю.

Из-за снегопада на юге России привели в готовность 3,5 тыс. специалистов.

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