Изданные на Кубани книги представили на фестивале в Москве

В столице 1 июня открылся книжный фестиваль «Красная площадь».

В одном из павильонов на главной площади столицы можно ознакомиться с книгами, изданными в Краснодарском крае. Это красочно оформленные, в том числе подарочные издания, которые рассказывают о природе, истории, культуре, искусстве и о людях Кубани.

Впервые фестиваль «Книги России» прошел в июне 2015 года и стал центральным мероприятием Года литературы. Проект оказался успешным, и организаторы решили сделать его ежегодным. Фестиваль назвали по месту его проведения.

В этом году он проходит с 1 по 3 июня. Заключительные мероприятия состоятся на Пушкинской площади 6 июня, в День памяти поэта, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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