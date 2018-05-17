Кавказский заповедник пригласил на ночную прогулку по тисо-самшитовой роще

Посетители смогут это сделать 19 мая в рамках акции «Ночь музеев».

Во время ночного путешествия гости посмотрят на деревья в свете фонариков и на звезды со смотровых площадок. Возможны встречи с обитателями рощи.

Необходимо иметь с собой дождевики на случай непогоды и фонарики. Для прогулок будет открыт экологический маршрут «Малое кольцо».

Экспозиции визит-центра тисо-самшитовой рощи также будут открыты для посетителей.

Акция пройдет с 20:00 до 23:00. Вход свободный, сообщает пресс-служба Кавказского заповедника.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Краснодарский край 19 мая присоединится к акции «Ночь музеев».

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