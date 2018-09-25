Компания «Аэрофлот» начала вести черный список дебоширов

В него внесли первых трех пассажиров.

«Это два пассажира, которые устроили дебош на рейсе Москва — Алматы, — и по ним принято решение об административном наказании. И третий — это пассажир, по которому возбуждено уголовное дело, он не просто устроил дебош, но еще и оскорблял наш экипаж, по нему принято судом решение о возбуждении уголовного дела, и он также внесен в черный список, это пассажир рейса Москва — Уфа», — рассказал гендиректор авиакомпании Виталий Савельев.

По его словам, еще четверо пассажиров находятся на рассмотрении о внесении в черный список.

Попавшие в стоп-лист пассажиры не смогут летать год только самолетами авиакомпании «Аэрофлот». На остальные компании этот запрет не распространяется, так как пока нет закона об объединении черных списков перевозчиков, сообщает телеканал «360».

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