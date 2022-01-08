Компания Honda представила минивэн StepWGN нового поколения

Который отличается от предшественника более выразительным горизонтальным капотом, зеркалами, перенесенными на дверные панели, и «нормальной» крышкой багажника, пишет finnougr.ru.

Минивэн будет продаваться в двух модификациях — Air и Spada. Они отличаются друг от друга формой бамперов и решеток радиатора. В салоне сиденья второго ряда теперь двигаются не только в продольном направлении, но и в поперечном.

В «дорогих» версиях они даже оснащались откидными подставками для ног. Приборная панель новинки расположена прямо перед рулем. Мультимедийная система имеет 11,4-дюймовый сенсорный экран. Более того, для пассажиров второго ряда можно заказать отдельные 15,6-дюймовые мониторы.