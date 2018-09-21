Кондратьев: КубГТУ задает темп развития научной мысли в регионе

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил со 100-летием вуза профессорско-преподавательский состав, студентов и выпускников КубГТУ.

В Краснодаре прошло торжественное мероприятие, посвященное юбилею Кубанского государственного технологического университета.

Губернатор отметил, что это большое событие не только для Кубани, но и для всей страны. Именно с КубГТУ началась история высшего образования в Краснодарском крае.

«Как и 100 лет назад, политех сегодня задает темп развития научной технической мысли в регионе. Больше 120 тыс. специалистов уже вышло из стен вашего университета. Его диплом всегда был и остается путевкой в успешную жизнь», — отметил Вениамин Кондратьев.

Глава региона подчеркнул, что КубГТУ — современный вуз, где созданы все условия для учебы и творчества.

«Именно здесь, в инжиниринговом центре, бизнес-инкубаторах рождается прогресс, который нужен экономике нашего края и страны. Спасибо, что вы можете заглянуть за горизонты, делаете невозможное возможным, реализуете мечты», — сказал Вениамин Кондратьев.

Отдельно он поблагодарил профессорско-преподавательский состав и лично президента университета Владимира Лобанова за большую работу по подготовке высококлассных специалистов.

С юбилеем присутствующих поздравили спикер ЗСК Юрий Бурлачко, заместитель полномочного представителя президента в ЮФО Владимир Гурба, член Совета Федерации РФ от края Владимир Бекетов, депутат Госдумы Дмитрий Ламейкин.

Юрий Бурлачко подчеркнул, что выпускники КубГТУ — востребованные специалисты на рынке труда, как в сфере экономики, так и в политике. Например, из 70 депутатов ЗСК 15 учились в технологическом университете.

Владимир Гурба отметил, что постоянный рост экономики края в немалой степени обеспечивают выпускники политеха, принимая участие в важнейших проектах, касающихся экономической безопасности региона и страны.

На мероприятии наградили лучших преподавателей вуза. Были вручены благодарности губернатора и почетные грамоты, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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