Кондратьев поприветствовал участников конкурса «Новая волна — 2018»

04 сентября в 21:49

Мероприятие стартовало 4 сентября в Сочи.

«Конкурс за четыре года стал родным и привычным для нашего города. Это уже неразделимые понятия. Такие, как Анапа и «Киношок», Геленджик и карнавал, Тамань и «Атамань». Мы всегда рады принимать у себя такие мероприятия. Желаю всем участникам удачи. А зрителям — получить удовольствие от выступлений. И, конечно, найти время для отдыха», — написал губернатор в своем микроблоге в Twitter.

Главной площадкой мероприятия стал концертный зал New Wave Hall в Олимпийском парке. По уже сложившейся традиции конкурс открылся большим гала-концертом с участием звезд российской эстрады. Гости не только услышали любимые песни известных исполнителей, но и познакомились с конкурсантами и членами звездного жюри. Специальным гостем вечера стал пуэрториканский исполнитель Luis Fonsi.

Перед зрителями 5 сентября выступят молодые конкурсанты. Всего за победу поборются 15 финалистов из десяти стран: Азербайджана, Армении, Болгарии, Греции, Италии, Казахстана, Канады, Мальты, России и Украины.

Завершится конкурс 9 сентября, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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