Кондратьев потребовал привлечь к ответственности арендаторов, нарушивших сроки открытия пляжей

Готовность пляжей к летнему сезону и вопросы организации детского отдыха на Кубани обсудили 16 мая в Анапе на Совбезе по курортам.

На заседании отметили, что в прошлом году из 500 пляжных территорий только 315 были допущены к эксплуатации. Основная причина — документация по ним была подготовлена не в срок.

«Открытие пляжных территорий и их безопасность — личная ответственность глав. Там, где пляжи не готовы к сезону, проверьте условия договоров», — поручил губернатор Вениамин Кондратьев министру курортов края Христофору Константиниди.

Кондратьев отметил, что в этом году здравницы края готовы принять более 600 тыс. детей, треть из них — из других регионов.

«Особое внимание должно быть уделено безопасному передвижению организованных групп детей. Неорганизованных групп на территории края быть не должно. В обеспечении безопасности детского отдыха не может быть полумер. Любые нарушения должны максимально оперативно устраняться», — заявил губернатор Вениамин Кондратьев.

Вице-губернатор Анна Минькова сообщила, что с начала года в Краснодарском крае отдохнули около 22 тыс. детей со всей страны. Сейчас в лагерях и санаториях находятся 5,5 тыс. детей. Она отметила, что руководители здравниц заинтересованы своевременно устранять все несоответствия, иначе они не получат акт открытия муниципальной комиссии. Более 1,5 тыс. здравниц, в том числе 150 лагерей и санаториев готовятся к приему детей.

Заместитель главы региона заметила, что с этого года здравницы снова должны получать у Роспотребнадзора заключения о соответствии. Так, 1 тыс. 265 организаций, планирующих работу в первую смену, уже подали заявления на получение этого документа. Еще одно нововведение — все детские здравницы внесли в краевой реестр. Сведения о них размещены в Интернете, открыты и общедоступны.

«Это очень важно для родителей, которые знают, куда они отправляют своего ребенка, насколько ему там будет безопасно и комфортно. Это своего рода гарантия качества детского отдыха», — добавила Минькова.

По словам вице-губернатора, в полную готовность к высокому летнему сезону приведена и медицинская служба. В курортных городах дополнительно формируют 28 выездных бригад, привлекают около 200 медработников. Все учреждения здравоохранения обеспечены автономными источниками энергоснабжения, усилены меры пожарной безопасности.

В ходе совещания обсудили безопасность аттракционов. Как показали проверки, в Сочи, Геленджике, Краснодаре они эксплуатируются с нарушениями требований безопасности. Губернатор поручил устранить все нарушения до 1 июня, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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