Кондратьев: Сочи успешно справился с потоком болельщиков ЧМ-2018

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подвел итоги первого матча чемпионата мира по футболу, который прошел в Сочи 15 июня.

«Вчера был поставлен рекорд загрузки стадиона «Фишт» — 43 тыс. 866 человек. Подводя итоги первого матча в Сочи, могу с уверенностью сказать: Краснодарский край пошел проверку на прочность — все системы сработали, как часы», — сказал глава региона.

Он отметил, что система безопасности была организована на самом высоком уровне. Олимпийский парк, стадион, площадка фестиваля болельщиков находились под полным контролем правоохранителей и казаков. Во время матча между командами Испании и Португалии не было допущено нарушений общественного порядка.

Вениамин Кондратьев добавил, что общественный транспорт Сочи также работал в усиленном режиме, город успешно справился с потоком болельщиков. Они смогли без труда добраться до стадиона и фан-зоны на площади Южного мола, а также покинуть их после игры.

Всего общий пассажиропоток 15 июня по станции Имеретинский курорт составил 43 тыс. человек. Была организована работа десяти спортивных автобусных и шести железнодорожных маршрутов соревнований. Всего на линии по этим маршрутам работали 250 автобусов и 70 пар «Ласточек». Для зрителей матча поездки были бесплатными.

Глава региона отметил, что важную роль сыграло и то, что многие сочинские предприятия прислушались к рекомендациям и объявили 15 июня выходным, а болельщики приезжали на матч заранее.

Также губернатор подчеркнул, что грамотно сработали медслужбы. Для медицинского обеспечения матча на стадионе и подходах к нему было привлечено около 200 медиков. Они оказывали помощь в медпунктах, в автомобилях скорой помощи, было организовано 20 мобильных бригад в чаше стадиона для оказания помощи зрителям и у кромки поля для решения проблем, которые могут возникать у спортсменов.

По словам Кондратьева, среди обратившихся за помощью не было серьезных и тяжелых случаев, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 15 июня более 65 тыс. человек побывали на объектах ФИФА в Сочи.

Команды Португалии и Испании сыграли вничью — 3:3. В составе сборной Португалии хет-трик оформил Криштиану Роналду. У команды Испании дважды отличился Диего Коста, еще один мяч на счету Начо.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

Фотографии с матча Португалия — Испания смотрите здесь.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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