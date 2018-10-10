Ковчег с мощами Иоанна Крестителя установят в Екатерининском соборе Краснодара

Христианскую святыню привезут в город 11 октября.

Мощи пророка пробудут в Краснодаре неделю, доступ для прихожан к ним будет открыт с 6:00 до 23:00.

«Святой пророк Иоанн Креститель для каждого христианина важен тем, что он крестил Спасителя мира в водах Иордана и был борцом за истину», — сказал ключарь Свято-Екатерининского кафедрального собора Краснодара иерей Максим Ханов.

Верующие просят у святого исцеления от различных болезней, молятся ему об успехах в работе и благополучии в семье.

Поклониться мощам жители региона смогут и в Сочи. Туда ковчег доставят 18 октября, он пробудет четыре дня в храме Святого Князя Владимира.

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