Краснодарцев бесплатно научат создавать спектакли-прогулки

Школа авторов от создателей променад-спектакля «Голос города» пройдет с 24 по 26 ноября.

В обучении приглашают принять участие режиссеров, драматургов, звукорежиссеров и продюсеров из Краснодарского края и Ростовской области.

Школа включает воркшопы, показы спектаклей «Первое свидание» и «Улицы революции», звукозапись собственных демо-спектаклей в профессиональной студии, тестовые показы и презентацию проектов. Спикерами станут авторы, продюсеры уже поставленных иммерсивных спектаклей.

Лучшая авторская команда получит приглашение на создание спектакля от представителей «Голоса города», сообщается в группе проекта «ВКонтакте».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре проходят три променад-спектакля: «Первое свидание», «Улицы революции» и ночной «КрасноДарк». Проект «Голоса города» также представлен в Ростове-на-Дону и Абрау-Дюрсо.

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