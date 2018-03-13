Краснодарцы пожаловались на сбои при бесконтактной оплате проезда в трамваях

При оплате электронными картами с помощью системы бесконтактных платежей Samsung Pay, Android Pay, Apple Pay и Google Pay происходят технические сбои.

Если один платеж не проходит вовремя и пассажир совершает второй, карта блокируется. Сбои происходят уже в течение нескольких месяцев.

Как рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе КТТУ, система не доработана. Проблему должны решить ее создатели — ООО «Электронный билет Кубани» и Сбербанк.

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