Краснодарцы призвали спасти пальму из кинотеатра «Аврора»

Горожане в соцсетях обратили внимание на плачевное состояние дерева.

«Неравнодушные горожане-отельеры и рестораторы! Возьмите знаменитую пальму из «Авроры» на передержку до окончания ремонта», — написала краснодарка Татьяна Гусельникова в своем Facebook.

Растение находится в здании кинотеатра, в котором планируют провести реконструкцию.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», краснодарский кинотеатр «Аврора» в 2015 году закрыли на реконструкцию. Было решено вернуть зданию и статуе возле него облик 1967 года.

В ноябре 2015 года во время обсуждения бюджета на 2016 год приняли решение прекратить финансирование программы «Краснодару — столичный облик». В феврале 2016 года власти Краснодара опубликовали перечень объектов, в отношении которых планируется заключить концессионные соглашения. В списке была и «Аврора».

Власти Краснодара в июле 2016 года сообщили, что не нашли инвесторов для реконструкции кинотеатра «Аврора». В апреле 2017 года Евгений Первышов сообщил, что власти расторгнут договор с подрядчиком, который занимался реконструкцией кинотеатра. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал привлечь к ответственности виновных в упадке «Авроры». Власти Краснодара в мае подали в суд на подрядчика по реконструкции «Авроры».

В марте губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и бизнесмен Сергей Галицкий обсудили реконструкцию «Авроры». Евгений Первышов 24 апреля на брифинге по результатам первых трех месяцев работы городской власти в 2018 году рассказал о дальнейшей судьбе кинотеатра.

Кинотеатр «Аврора», построенный по проекту архитектора Евгения Сердюкова, был сдан в эксплуатацию в мае 1967 года. Памятником архитектуры здание признали в 1981 году.

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