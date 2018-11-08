Краснодарцы рассказали, в честь кого они хотят назвать аэропорт

На Кубани, как и по всей стране, завершился третий этап конкурса «Великие имена России». Все предложения для названий 45 международных аэропортов приняты.

Все готово для интернет-голосования, которое начнется 12 ноября. Свой голос за одного из кандидатов можно будет отдать на сайте проекта.

На Кубани в честь выдающихся личностей назовут три аэропорта. В Краснодаре, по неофициальным данным, лидирующие позиции занимают командир авиационного полка «Ночные ведьмы» Евдокия Бершанская и полководец Александр Суворов. Высокие шансы на победу и у императрицы Екатерины Великой.

Аэропорт Сочи может получить имя писателя Николая Островского — автор романа «Как закалялась сталь» провел в городе последние годы жизни. Также его могут назвать именем еще одной «Ночной ведьмы», летчицы Евгении Жигуленко, которая в мирное время внесла большой вклад в развитие Сочи. Еще один претендент — почетный житель курорта космонавт Виталий Севастьянов.

В Анапе большинство жителей голосуют за имя Героя Великой Отечественной войны Дмитрия Калинина. Также в числе главных претендентов на победу герой Малой Земли Цезарь Куников и актриса Клара Лучко.

Финальный этап голосования продлится до 30 ноября, а 5 декабря страна узнает имена победителей.

Жители краевой столицы рассказали, чьим именем они хотели бы назвать аэропорт Краснодара.

— Думаю, надо назвать краснодарский аэропорт в честь Екатерины Второй.

— Наверное, в честь Евдокии Бершанской. Мне кажется, это достойное название.

— У нас в Краснодаре очень много героев Великой Отечественной войны, много улиц названо в их честь. Почему бы не увековечить одного из них? Эти люди очень много сделали для города, но о них забыли, — рассказали жители Краснодара.

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