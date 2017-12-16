Краснодарская арт-группировка ЗИП получила премию Кандинского

Церемония вручения российской национальной премии состоялась 15 декабря в Москве.

В номинации «Проект года» жюри отметило краснодарскую художественную группу с проектом «Остановка «ДК ЗИП»». За победу группе вручили 1,8 млн рублей, сообщается на странице премии в Facebook.

В созданную в 2009 году в Краснодаре художественную группу входят художники Эльдар Ганеев, Евгений Римкевич, братья Василий и Степан Субботины.

Премия Кандинского была учреждена в 2007 году. Она вручается в области современного искусства.

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