Краснодарский «Сафари-парк» показал игры белого тигра Рагдая с мячом

Видеозапись 10 декабря опубликовали в аккаунте зоопарка в соцсетях.
«Белый тигр Рагдай — любимец гостей Краснодарского «Сафари-Парка». Голубоглазый грациозный красавец играет с мячом, как котенок», — говорится в комментарии к видеозаписи.
В зоопарке отметили, что белые тигры — не альбиносы, как это принято считать. Уникальный окрас эти кошки получают в результате мутации. Тигры с такой окраской почти не живут в дикой природе из-за невозможности маскировки, но зато прекрасно размножаются и находят свой дом в зоопарках и питомниках.
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