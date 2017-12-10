Краснодарский «Сафари-парк» показал игры белого тигра Рагдая с мячом

Видеозапись 10 декабря опубликовали в аккаунте зоопарка в соцсетях.

«Белый тигр Рагдай — любимец гостей Краснодарского «Сафари-Парка». Голубоглазый грациозный красавец играет с мячом, как котенок», — говорится в комментарии к видеозаписи.

В зоопарке отметили, что белые тигры — не альбиносы, как это принято считать. Уникальный окрас эти кошки получают в результате мутации. Тигры с такой окраской почти не живут в дикой природе из-за невозможности маскировки, но зато прекрасно размножаются и находят свой дом в зоопарках и питомниках.

Публикация от Safari Park (@safari_park93) Дек 10 2017 в 2:11 PST

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