«Кубань 24» проведет марафон по поиску хозяев для бездомных собак

Так как собака — символ наступающего года, благотворительный марафон называется «Новый год — в хорошие руки». Телеканал запустит его 22 декабря.

В студию «Кубань 24» придут необычные гости — подопечные приюта «Краснодог» и кубанских волонтеров. Чтобы забрать любого пса, нужно будет позвонить по номеру, который укажут на экране.

Для участия в акции отобрали самых разных собак. У многих из них сложная судьба. От кого-то отказались хозяева, другие попали в приют больными и ослабленными. Всех животных привили и стерилизовали. Никакого дополнительного ветеринарного обследования не требуется.

Акция стартует в программе «Хорошее утро», эстафету примет дневной эфир. Итоги марафона подведут вечером 22 декабря в программе «Факты».

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