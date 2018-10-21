«Кубань» завоевала серебро чемпионата России по регби-7

Финальные игры состоялись 20 октября на стадионе «Труд» в Краснодаре.

В краевой столице встретились 12 команд, они играли два тайма по семь минут каждый.

В решающем поединке краснодарцы встретились с подмосковным «ВВА». После перерыва гости смогли обыграть кубанскую команду. «Кубань» завоевала серебряные медали национального турнира, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

«Борьба за чемпионство много лет происходит между нами и «ВВА», — прокомментировал капитан Владимир Остроушко. — Долгое время мы были победителями в этой гонке, но в этот раз соперникам удалось взять реванш. Это спорт. Мы благодарим болельщиков за поддержку. И для многих игроков клуба сезон не закончен — мы вызываемся в сборную России по регби. Национальная команда начинает подготовку к участию в Кубке Мира 2019».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник