Кубанская яхтсменка Елфутина защитила титул чемпионки мира среди молодежи

23 сентября в 16:49

В японской Эносиме завершились финальные и медальные гонки по парусному спорту в классе RS:X.

Кубанская яхтсменка Стефания Елфутина в финале показала приходы на 29-м, 16-м, 11-м и 20-м местах и вошла в медальную гонку на десятой позиции. Кроме взрослого первенства, разыгрывали и чемпионат мира в возрасте до 21 года. Елфутина подтвердила титул чемпионки в этой категории.

В медальной гонке кубанская спортсменка заняла третье место. Это позволило ей стать девятой в общем зачете чемпионата мира, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации парусного спорта.

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