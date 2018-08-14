Кубанские аквалангисты примут участие в поисковой экспедиции в горах КЧР

Экспедиция «Заоблачный фронт» памяти защитников Кавказа в годы Великой Отечественной войны стартовала в окрестностях долины реки Аксаут.

В ней участвуют 16 человек — альпинисты из Карачаево-Черкесии, представители казачьих обществ Краснодарского края, группа военных и гражданских аквалангистов поселка Мостовского, Усть-Лабинска, Краснодара и Москвы.

Они проведут подводные поисковые работы в районах, где шли ожесточенные горные бои за главный Кавказский хребет.

Участники экспедиции также попытаются побить российский рекорд по высокогорному погружению, который установили в Карачаево-Черкесии 29 августа 2017 года на Клухорском озере на высоте около 2,7 тыс. м. Тогда у дайверов получилось спуститься на 35 м.

Экспедиция завершится 23 августа, сообщает официальный сайт главы и правительства Карачаево-Черкесской Республики.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник