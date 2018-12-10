Кубанские борцы выиграли всероссийские соревнования по панкратиону

Турнир на призы губернатора Краснодарского края прошел 9 декабря в краснодарском дворце спорта «Олимп».

На нем разыграли 50 комплектов медалей в разных весовых и возрастных категориях. Церемонию открытия посетил глава региона Вениамин Кондратьев. Он отметил, что соревнования такого масштаба на Кубани проводятся в первый, но точно не в последний раз. Спортивные единоборства все больше набирают популярность среди молодежи, во многом благодаря поддержке краевых властей.

«Вы знаете, что мы активно вводим обязательный урок самбо в школах. В этом году уже в 350 школах ввели этот урок. До 2021 года занятия по самбо будут обязательными во всех школах Краснодарского края. Я думаю, что таким способом мы сможем сделать так, чтобы этот зал был полным во время соревнований и по панкратиону, и по самбо, и по другим видам единоборств. Это соревнования для волевых, упрямых, сильных духом людей. И сила духа, которая в вас находится, поможет вам в любом возрасте в любой профессии, чем бы вы в жизни не занимались», — сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Панкратион — вид спортивной борьбы, в котором разрешено применять практически весь арсенал технических действий вольной и греко-римской борьбы, самбо, дзюдо и других видов единоборств. Один из самых ярких представителей Кубани на турнире — действующий чемпион России по панкратиону Махочи Сагитов.

«Публика родная. Около года не дрался в Краснодаре. Мне нравится выступать у себя дома, чувствовать поддержку близких. Это моя основная мотивация», — отметил победитель соревнований Махочи Сагитов.

Он стал победителем этих соревнований в весе до 71 кг. В финале спортсмен одолел еще одного краснодарца — Шамиля Улубиева. Всего же в турнире Краснодарский край представляли 117 спортсменов из десяти районов Кубани, к которым присоединились бойцы еще семи регионов России. В командном зачете сильнейшими стали бойцы из Краснодарского края. Они получили кубок из рук губернатора.

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