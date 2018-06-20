Кубанские легкоатлеты завоевали 13 наград на первенстве России

20 июня в 20:49
Соревнования прошли в Калуге. Среди медалей кубанцев восемь золотых.
По две награды высшей пробы на счету бегуний Дженнифер Акиниймики и Олеси Солдатовой и метательницы диска Виолетты Игнатьевой. Также у кубанцев три серебра и две бронзы.
Участие в первенстве России приняли больше 800 спортсменов со всей страны. В командном зачете кубанские легкоатлеты заняли вторую строчку — пропустили вперед москвичей. Третье место у команды Московской области.
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