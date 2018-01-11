Кубанские спасатели подвели итоги работы за 2017 год

В минувшем году они выезжали на вызовы почти 20 тыс. раз и спасли свыше 6 тыс. жизней.

Совещание в краевой администрации провел вице-губернатор Андрей Алексеенко. Узнать, как работают кубанские коллеги, приехал также начальник Южного регионального центра МЧС России Игорь Одер.

Лучших сотрудников наградили медалями, грамотами и кубками. На совещании говорили не только о заслугах, но и о том, насколько напряженной будет работа спасателей в наступившем году.

«Цели и задачи на 2018 год — в первую очередь снизить время и сроки реагирования на чрезвычайные ситуации. Чем оперативнее, быстрее необходимые силы и средства прибывают на место происшествия, на место ЧС, соответственно, кратно снижаются и последствия, которые необходимо ликвидировать», — сказал первый заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Алексеенко.

В этом году спасатели будут работать на чемпионате мира по футболу в Сочи. Обеспечивать безопасность на стадионе «Фишт» предстоит почти 600 сотрудникам МЧС.

«Порядка 2 тыс. человек, если говорим о Сочи, будут одновременно готовы к реагированию. Если мы говорим о городах-участниках в части, касающейся тренировочных площадок, — это Анапа, Геленджик и Краснодар, то, как я уже сказал, вся территориальная подсистема краснодарского края будет переведена в режим повышенной готовности», — отметил начальник ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Александр Тарарыкин.

В крае действует специальный проект «Безопасный город». Он включает в себя камеры наружного наблюдения, систему 112, аварийное оповещение — все то, что поможет спасателям мгновенно узнать о ЧП и отправиться на вызов менее чем за минуту.

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