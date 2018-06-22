Кубанские тхеквондисты выиграли два золота на турнире в Люксембурге

Соревнования проводились в олимпийской версии этого вида спорта.

У мужчин победил краснодарец Юрий Кириченко. В финале в весовой категории свыше 87 кг он оказался сильнее серебряного призера Игр в Рио британца Мухаммада Лутало.

А у женщин в битве за золото в весе свыше 73 килограммов Ольга Музычка одолела Мейву Мелье из Франции. Для кубанцев этот турнир — один из этапов подготовки к более серьезным стартам.

«Я готовлюсь к чемпионату Европы, планирую его выиграть. Также хочу поехать на Гран-при и тоже его выиграть. И заключительный этап — в этом году будет Европа по олимпийским весовым категориям, куда я тоже поеду и выиграю», — сказала победительница соревнований Ольга Музычка.

Ближайший этап Гран-при по тхэквондо пройдет в сентябре, и примет его столица России. К соревнованиям Музычка и Кириченко начнут готовиться в ближайшее время, а в середине июля подопечные тренера Сергея Ли отправятся в Москву на подготовительный сбор.

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