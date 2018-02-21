Кубанские тхэквондисты завоевали две медали на турнире Turkish open 2018

Вторым в весе до 87 кг стал Юрий Кириченко. Представитель края в решающей схватке уступил хорватскому спортсмену.

В категории свыше 67 кг у девушек победу одержала Ольга Музычка из Краснодара. В финале она оказалась сильнее турецкой тхэквондистки.

«Самым легким был финальный поединок, не знаю почему. Было очень много боев, и после двух-трех я уже на автомате вышла и начала работать», — рассказала победительница турнира Ольга Музычка.

Краснодарский край также представлял Сергей Лупета. Он выступал в самой массовой весовой категории — до 63 кг. В ней боролись за победу 85 участников. Спортсмен не выдержал конкуренции и потерпел поражение в третьем поединке от тхэквондиста из Казахстана.

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