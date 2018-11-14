Кубанские врачи спасли жизнь мужчине с раздробленным тазом

Хирурги НИИ-ККБ № 1 в ходе четырехчасовой операции собрали осколки тазовых костей воедино.
У 28-летнего молодого человека была тяжелая сочетанная травма после ДТП: черепно-мозговая травма головы, оскольчатый перелом таза, открытый перелом правой руки. На скорой помощи молодого человека отвезли в Славянскую ЦРБ, оказали первичную помощь и провели первую спасительную операцию. После стабилизации состояния пациента санавиацией транспортировали в краевую клиническую больницу № 1, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.
Хирурги краевой больницы провели технически сложную операцию — остеосинтез перелома вертлужной впадины, остеосинтез костей предплечья. Таз пациента собирали буквально по кусочкам.
Бригада из четырех человек, включая хирурга и его ассистента, оперировала четыре часа десять минут. Затем врачи практически учили мужчину заново ходить.
Год спустя он приехал в НИИ-ККБ№ 1 на контрольное обследование. Теперь молодой человек ходит без костылей.
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