Кубанский спортсмен взял золото первенства мира по пляжному волейболу

Молодежный чемпионат среди волейболистов до 19 лет прошел в Китае.

В составе команды из России выступил представитель Краснодарского края — Денис Шекунов из Новопокровского района. Вместе с ним честь страны отстаивал москвич Дмитрий Веретюк.

В финале россияне встретились с немецкими волейболистами. Игра закончилась в пользу россиян со счетом 2:0. В матче за третье место победила еще одна российская команда с таким же счетом, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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