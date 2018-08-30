Кубанский танцор Евгений Смирнов стал участником телешоу в США

С ним выступает группа «ЮДИ» из Томска.

«Что бы ни происходило в моей жизни, я считаю, что всегда все происходит именно в тот момент, когда надо! Вот и я добрался до Голливуда, чтобы поучаствовать в проекте America’s Got Talent. Совместно с ребятами, которых многие из вас уже знают, группой «ЮДИ». Томичи создают свет и тьму. Два этапа уже пройдено, на носу третий», — написал Евгений Смирнов на своей странице в Instagram.

Евгений Смирнов в мае 2012 года попал в ДТП и потерял правую ногу. Однако несмотря на это стал чемпионом России по брейк-дансу, участвовал в шоу «Танцы» и «Минута славы». Он открыл в Краснодаре первую студию танцев для детей с ограниченными возможностями здоровья. Смирнов стал одним из обладателей премии «Я — гражданин!».

Интервью с Евгением Смирновым можно посмотреть здесь.

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