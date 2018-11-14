Кубанских водителей обязали ездить на зимней резине с декабря по март

В мастерских шиномонтажа выстраиваются очереди. Ездить нужно по сезону, это теперь прописано и в федеральном законе.

Поправки, вступившие в силу в ноябре, обязывают автовладельцев «переобуть» транспорт вовремя. Для Кубани сезон зимней резины совпадает с календарной зимой. Кроме того, на одну ось автомобиля теперь нельзя ставить шины разных моделей.

«Мы предупреждали об этом постановлении с момента его появления. Хотя оно действовало с момента публикации на территории Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Но мы все-таки, скажем так, для уверенности на дорогах предупреждали, что лучше поменять резину с летней на зимнюю, дабы не испытывать потом затруднений», — сказал владелец мастерской шиномонтажа Евгений Ставицкий.

Еще один повод «переобуть» свой автомобиль — прогнозы синоптиков. Они обещают, что в конце ноября в регион вернутся снег и гололед. Своевременная замена шин — это, в первую очередь, безопасность.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник