Лайнер «Князь Владимир» совершил первый в сезоне рейс из Сочи в Крым

В круиз отправились 190 пассажиров.

По словам капитана, люди, отправившиеся в первое путешествие по маршруту Сочи — Крым, на все реагировали позитивно.

«Обстановка на корабле рабочая, спокойная. Вышли из Сочи, попали в небольшой такой шквал: где-то на 20 минут был сильный ветер до 32 м/с, но пассажирам это понравилось, они никогда не были в такой ситуации», — рассказал капитан теплохода «Князь Владимира» Владимир Маньков

Дата очередного рейса будет известна позже.

Регулярное морское сообщение между Краснодарским краем и Крымом возобновили по поручению президента России Владимира Путина. В прошлом сезоне «Князь Владимир» совершил 18 рейсов и перевез 5 тыс. человек, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», лайнер «Князь Владимир» должен был выйти на линию Сочи — Крым 29 апреля. Однако из-за технических неполадок первый рейс судна из Сочи перенесли на 6 мая.

В ночь на 6 мая в моторном отсеке теплохода «Князь Владимир» произошло возгорание. Членам экипажа удалось ликвидировать его своими силами. Пострадавших нет. Пассажиров на теплоходе в момент инцидента не было. В связи с этим первый в 2018 году рейс лайнера отменили.

После происшествия Сочинская транспортная прокуратура начала проверку. Рейсы лайнера «Князь Владимир» отменили до августа. Ранее сообщалось, что лайнер выйдет в первый рейс 5 августа, но затем старт круиза отложили до 7 августа.

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