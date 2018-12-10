Лауреаты Нобелевских премий 2018 года получили награды

Церемонии награждения прошли в Осло и Стокгольме 10 декабря.

Традиционно церемония вручения Нобелевской премии мира проходит в столице Норвегии, тогда как лауреаты других дисциплин награждаются в шведской столице.

В Стокгольмском концертном зале премии в области физики, химии, физиологии и медицины и экономики вручал лично король Швеции Карл XVI Густав.

В Осло в присутствии короля Норвегии Харальда V и членов королевской семьи наградили лауреатов Нобелевской премии мира этого года, которую присудили хирургу из Демократической Республики Конго Денису Муквеге и правозащитнице из Ирака Наде Мурад. Их наградили за усилия, направленные на то, чтобы положить конец использованию сексуального насилия в качестве оружия в ходе вооруженных конфликтов.

Размер каждой премии в 2018 году составил 8 млн шведских крон (около 1 млн долларов), сообщает «Интерфакс».

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