Лучшим фильмом на фестивале «Провинциальная Россия» стала «Глупешка»

В Ейске назвали победителей ежегодного кинофестиваля. Их определяли в девяти номинациях.

Приз зрительских симпатий достался ленте «Жили-были» Эдуарда Парри, лучшим режиссером признан Александр Карпиловский. Главный приз за лучший фильм получила картина «Глупешка».

«Очень сложный жанр абсурда. Зрители не очень готовы, артисты не все могут это сделать, а режиссерски это вообще очень сложно выстраивать. Но здесь, как мне кажется, это получилось, и работает, и раскрывает историю грандиозно», — считает актер, член жюри кинофестиваля «Провинциальная Россия» Евгений Ткачук.

Всего на кинофестивале было представлено девять фильмов разных жанров.

«В каждой картине был какой-то поиск, какие-то очень интересные художественные находки. Актеры прекрасно работают. Знаете, как всегда, ужас приходит, когда начинаешь решать, кому давать награду. У нас практически на каждую номинацию было несколько претендентов», — отметила председатель жюри кинофестиваля «Провинциальная Россия» Елена Цыплакова.

Зрители могли посмотреть конкурсные ленты не только в кино, но и на открытых площадках. По словам организаторов, одна из главных задач кинофестиваля — заинтересовать российского зрителя отечественными фильмами.

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