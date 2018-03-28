Мария Шарапова подала заявку на участие в четырех теннисных турнирах

Российская теннисистка собирается участвовать в соревнованиях в Штутгарте, Мадриде, Риме и в Открытом чемпионате Франции.

Турнир в Штутгарте пройдет 23-29 апреля. В прошлом году он стал первым для Шараповой после отбытия дисквалификации за применение мельдония.

Соревнования в Мадриде состоятся 5-12 мая, Риме — 14-20 мая. Открытый чемпионат Франции пройдет с 27 мая по 10 июня, сообщает «Р-Спорт».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Мария Шарапова в середине марта из-за травмы отказалась от участия в турнире в Майами.

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