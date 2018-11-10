Матч молодежных команд «Енисея» и «Краснодара» перенесли на день

Встреча пройдет 12 ноября в Красноярске.

Перенос матча связан с погодными условиями. Из-за сильного тумана вылет команды гостей был задержан, «быки» смогут прилететь в Красноярск только 11 ноября, сообщает пресс-служба ФК «Енисей».

Ранее основной состав «Енисея» по той же причине не смог вовремя отправиться в Краснодар на матч 14-го тура РПЛ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за холодной погоды матч «Енисей» — «Краснодар» перенесли из Красноярска на стадион «быков». Встреча пройдет 11 ноября в 16:00.

В аэропорту Краснодара утром 10 ноября из-за тумана задерживались 18 рейсов.

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