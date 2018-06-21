Матчи ЧМ по футболу в России уже посетили более миллиона болельщиков

Средняя посещаемость игр составляет 97% от общей вместимости стадионов.

Миллионный болельщик 21 июня посетил игру между сборными Дании и Австралии в Самаре, завершившуюся со счетом 1:1. На стадионе «Самара Арена» присутствовали 40 тыс. 727 человек.

В настоящее время распределено более 2,6 млн билетов, продажи продолжатся до 15 июля, сообщает «Р-Спорт».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

Все новости по теме:

Чемпионат мира по футболу — 2018

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник