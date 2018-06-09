Мэр греческого города Лариса побывал в Абрау-Дюрсо

В Новороссийске 9 июня стартовал очередной этап фестиваля «Античное наследие России».

На площади Морского вокзала поют и танцуют лучшие творческие коллективы края, на набережной гуляют «ожившие» статуи богов Олимпа, а на выставке-ярмарке можно приобрести сувениры и изделия ручной работы от греческих и российских мастеров.

Отдыхают на улицах города-героя тысячи жителей и гостей региона, в том числе зарубежных. Среди них Апостол Калояннис — мэр побратима Анапы — греческого города Лариса. Он побывал в Абрау-Дюрсо и поделился впечатлениями.

«Я могу сказать, что мы очень впечатлены местным гостеприимством. Абра-Дюрсо нам напоминает Грецию — наши набережные, парки, улицы. Мы чувствуем себя как дома», — сказал глава города Лариса Апостол Калояннис.

«Античное наследие России» проходит на Кубани впервые. Фестиваль продлится до 12 июня. После Новороссийска его встретят в Анапе и станице Тамань Темрюкского района.

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