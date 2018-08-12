Мэр Краснодара поздравил с 95-летием ветерана Великой Отечественной войны

Евгений Первышов 12 августа приехал в гости к фронтовику, военному разведчику Константину Горожанину.

«От души поздравляю вас с днем рождения, с юбилеем. Желаю доброго здоровья и долголетия. Я вижу, как трепетно к Вам относится Ваша семья, и это тоже Ваша победа, не менее важная, чем на фронте и в послевоенные годы», — сказал Евгений Первышов.

Глава города передал ветерану поздравительный адрес от президента Владимира Путина. Константин Горожанин рассказал, что сейчас редко выходит из дома, но пользуется телефоном и интернетом.

На фронт Константин Горожанин попал в 1941 году. В первый год Великой Отечественной войны участвовал в обороне Москвы, затем в составе небольших отрядов выполнял разведывательно-диверсионные задания в тылу врага. Награжден орденами Ленина и Отечественной войны II степени, медалями «Партизану ВОВ» I степени, «За оборону Москвы», «За победу над Германией». Ему присвоены медали «За боевые заслуги», «За выдающийся вклад в развитие Кубани» II и III степени.

В Краснодаре Константин Горожанин живет с 1947 года. После войны молодого фронтовика направили в краевое Управление госбезопасности, где он служил много лет, а после выхода на пенсию возглавлял общественную организацию ветеранов УФСБ по Краснодарскому краю. В настоящее время является ее почетным председателем, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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