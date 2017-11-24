Минздрав предложил магазинам и барам отказывать пьяным в продаже алкоголя

Ведомство разработало соответствующий законопроект.
Документом предлагается внести поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». В частности, Минздрав предлагает наделить организации и индивидуальных предпринимателей правом отказывать в розничной продаже алкогольной лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения.
Еще одно изменение касается организации мест продажи алкоголя в магазинах. Минздрав предлагает организовать места продажи алкоголя так, чтобы покупатель, находясь у других товаров, не мог видеть алкогольную продукцию, сообщает РБК.
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