Минздрав предложил магазинам и барам отказывать пьяным в продаже алкоголя

Ведомство разработало соответствующий законопроект.

Документом предлагается внести поправки в закон‎ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». В частности, Минздрав предлагает наделить организации и индивидуальных предпринимателей правом отказывать ‎в розничной продаже алкогольной лицам, находящимся ‎в состоянии алкогольного опьянения.

Еще одно изменение касается организации мест продажи алкоголя в магазинах. Минздрав предлагает организовать места продажи алкоголя так, чтобы покупатель, находясь у других товаров, не мог видеть алкогольную продукцию, сообщает РБК.

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