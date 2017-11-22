Минздрав предложил запретить кальяны в кафе и ресторанах

Ведомство также выступило за расширение перечня мест, где запрещено курение.

Изменения предполагается внести в федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

«В последние годы особенно насущной стала проблема потребления различных курительных смесей в местах общественного питания с помощью такого устройства, как кальян», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что «возможность использования кальяна создает трудности в правоприменительной практике, поскольку достаточно трудно определить, добавляется в состав такой курительной смеси табак или нет».

Проект федерального закона также предусматривает расширение перечня помещений, территорий и объектов, свободных от табачного дыма. Запретить курение предлагают в автомобилях в присутствии детей и в коммунальных квартирах, принадлежащих жильцам на праве общей долевой собственности. Нельзя будет курить в присутствии лиц, возражающих против курения табака, вне зависимости от типа помещения, а также на расстоянии менее 3 м от стационарных торговых объектов.

Согласно проекту, закон должен вступить в силу с 1 июня 2018 года. Запрет на кальяны — с 1 января 2019 года, сообщает «Интерфакс».

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