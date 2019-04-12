Многодетной матери из Краснодарского края поможет уполномоченный по правам ребенка

Женщина сама воспитывает девятерых детей, но у нее не хватает средств, чтобы обеспечить их всем необходимым.

Ольга Жегулова из Краснодарского края устроила пикет у здания Госдумы 11 апреля, чтобы привлечь внимание к многодетным семьям в регионах. Женщина одна воспитывает девятерых детей, имея доход в 17 тыс. рублей. По словам многодетной матери, ей не хватает денег, чтобы обеспечить детей всем необходимым.

Четыре года назад ее муж ушел из семьи, алименты он не выплачивает, а пособие на ребенка составляет 5 тыс. рублей. По словам уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой, Ольге выплачивается все положение по закону выплаты, но этого не хватает. А единственную помощь, которую Ольге предложили местные власти — определение детей в реабилитационный центр.

«Семья находится в бедственном положении. Сейчас подключены общественные организации, мы обсудили вопрос о дополнительной помощи силами региона», — сказала Кузнецова.

По словам уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, эта ситуация говорит о необходимости принятия системных мер для предотвращения подобных случаев.

«Такого не должно быть, когда с появлением каждого ребенка семья чувствует себя менее защищенной. Должно быть наоборот. И меры поддержки многодетных как раз прописаны сегодня в проекте соответствующего закона», — цитирует «РИА Новости» Анну Кузнецову.

Как писал интернет-портал Кубань 24 , омбудсмен Москалькова заявила, что поможет семье с девятью детьми из Краснодарского края.