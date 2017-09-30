МОК открыл прием заявок на проведение зимней Олимпиады-2026

Столицу Игр выберут летом 2019 года.

Международный олимпийский комитет (МОК) открыл официальный прием заявок от стран на проведение зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года.

«Процесс приема заявок заключается в том, чтобы предложить решения, которые обеспечат проведение отличных Игр без ущерба для спортсменов и удовлетворят потребности города и региона, чтобы гарантировать то, что Игры оставят положительное и долгосрочное наследие», — говорится в письме президента МОК Томаса Баха, опубликованном на портале Insidethegames.biz.

Ранее сообщалось, что совместную заявку на проведение Олимпиады-2026 подадут австрийские Инсбрук и Тироль, еще одним кандидатом станет швейцарский Сьон. В списке претендентов — Калгари (Канада), Алма-Ата (Казахстан), Саппоро (Япония) и Эрзурум (Турция), сообщает ТАСС.

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