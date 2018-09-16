Молодежка ФК «Краснодар» на выезде обыграла «Анжи» в матче первенства России

Встреча состоялась 16 сентября в Каспийске.

Матч седьмого тура завершился победой гостей со счетом 3:1. Дубль в составе «Краснодара» сделал Руслан Пидлисняк (25-я и 45-я минуты), еще один гол забил Данила Ведерников (20, с пенальти). У «Анжи» отличился Артем Суханов (83-я минута).

Матч основных составов команд пройдет в Каспийске 16 сентября, сообщает «Р-Спорт».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», перед началом сезона-2018/19 букмекеры оценили шансы ФК «Краснодар» на победу в ЧР как невысокие.

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