Монтаж пролетов железнодорожной части Крымского моста выполнили на 90%

На готовые участки моста строители уложили почти треть рельсов.

По данным инфоцентра «Крымский мост», строительство железнодорожной части идет по графику. На готовые участки полотна уложили 11 из 38 км рельсошпальной решетки на обоих направлениях — крымском и таманском.

Железнодорожная часть Крымского моста будет открыта, как и планировалось, в декабре 2019 года.

Также уложили первый километр главного хода 18-километровых железнодорожных подходов к мосту с керченской стороны. Еще 1,5 км рельсов уложили на станциях, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», автодорожную часть Крымского моста открыли для движения 16 мая. Грузовикам разрешили проезд по мосту 1 октября.

Железнодорожную часть моста откроют для поездов в декабре 2019 года. После запуска в Крым будут ходить поезда из 11 городов РФ.

Россияне назвали важнейшим событием 2018 года открытие Крымского моста.

Материал о рекордах строительства моста читайте здесь.

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