На досрочном ЕГЭ опробовали новый вариант заданий без тестовой части «А»

В этом году на экзамене по русскому языку ответы на вопросы нужно писать самостоятельно, а не выбирать из предложенных вариантов, как было раньше.

Более 400 кубанских абитуриентов и выпускников прошлых лет 23 марта уже опробовали новую систему досрочно. Сейчас они как раз сдают готовые работы по русскому языку. Абсолютную прозрачность и честность помогает обеспечить ситуационный центр. Наблюдатели в режиме реального времени отслеживают ход испытаний.

«При возникновении каких-либо нарушений в пункте приема экзамена, онлайн-наблюдатель ставит метку о нарушении, которая уходит на отработку в пункт приема экзамена», — рассказала куратор Краснодарского ситуационного центра Наталья Евдокимова.

Все работы отсканируют и отправят в Москву в региональный центр обработки информации. Результаты досрочного этапа ЕГЭ по русскому языку будут известны уже 4 апреля.

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