На Кубани 10 ноября осадков не ожидается, температура днем достигнет 16 °С

Местами туман, ночью и утром слабые гололедно-изморозевые явления. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью -2…+3 °С, днем 9-14 °С, по югу местами до 16 °С.

На Черноморском побережье ветер северо-восточный, восточный 6-11 м/с, местами 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 4-9 °С, днем 13-18 °С, по югу до 20 °С.

В Краснодаре без осадков. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью около 0 °С, днем 12-14 °С.

Сочи +17…+19 °C без осадков

Туапсе +18…+20 °C без осадков

Геленджик +17…+19 °C без осадков

Новороссийск +16…+18 °C без осадков

Анапа +13…+15 °C без осадков

Крымск +11…+13 °C без осадков

Славянск-на-Кубани +11…+13 °C без осадков

Приморско-Ахтарск +10…+12 °C без осадков

Ейск +9…+11 °C без осадков

Тихорецк +10…+12 °C без осадков

Кропоткин +11…+13 °C без осадков

Армавир +13…+15 °C без осадков

Лабинск +12…+14 °C без осадков

Белореченск +14…+16 °C без осадков

Горячий Ключ +12…+14 °C без осадков

Краснодар +12…+14 °C без осадков

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