На Кубани 15 октября выберут президентов школ

В регионе пройдет единый день выборов лидеров общеобразовательных организаций и членов ученических советов.

Межведомственное положение крайизбиркома и министерства образования, науки и молодежной политики края о проведении на Кубани единого дня выборов подписали 25 сентября.

Кроме президентов школ, 15 октября детям предстоит определить и команду лидера — ученический совет. Возрастной ценз установлен на уровне пятиклассников, которые наравне со старшеклассниками будут участвовать в выборах.

Сейчас в школах, лицеях и гимназиях проходит агитационная кампания: кандидаты доказывают, почему именно они подходят на роль президента, демонстрируют свои ораторские и управленческие способности, сообщает пресс-служба краевого министерства образования, науки и молодежной политики.

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