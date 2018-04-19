На Кубани 20 апреля пройдут дожди, грозы

Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, местами порывы до 13-18 м/с. Температура воздуха ночью 4-9 °С, днем 10-15 °С.
На Черноморском побережье временами дождь, местами на юге побережья сильный, гроза. Ветер западных направлений 6-11 м/с местами 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 5-10 °С, днем 11-16 °С.
В Краснодаре кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 °С, днем 13-15 °С.
Сочи +13…+15 °C временами дождь
Туапсе +14…+16 °C временами дождь
Геленджик +13…+15 °C временами дождь
Новороссийск +12…+14 °C временами дождь
Анапа +12…+14 °C временами дождь
Крымск +12…+14 °C кратковременный дождь
Славянск-на-Кубани +12…+14 °C кратковременный дождь
Приморско-Ахтарск +11…+13 °C кратковременный дождь
Ейск +10…+12 °C кратковременный дождь
Тихорецк +12…+14 °C кратковременный дождь
Кропоткин +12…+14 °C кратковременный дождь
Армавир +12…+14 °C кратковременный дождь
Лабинск +10…+12 °C кратковременный дождь
Белореченск +12…+14 °C кратковременный дождь
Горячий Ключ +13…+15 °C кратковременный дождь
Краснодар +13…+15 °C кратковременный дождь
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