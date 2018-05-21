На Кубани 22 мая местами пройдут дожди и грозы

В отдельных пунктах сильный дождь с градом. Ветер северных направлений 4-9 м/с, при грозе местами 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 12-17 °С, днем 24-29 °С.

На Черноморском побережье температура воздуха ночью 13-18 °С, днем 22-27 °С. Температура морской воды в Черном море 19-21 °С, в Азовском море 20-22 °С.

В Краснодаре вечером кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, при грозе порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 °С, днем 27-29 °С.

Сочи +24…+26 °C кратковременный дождь

Туапсе +24…+26 °C кратковременный дождь

Геленджик +23…+25 °C кратковременный дождь

Новороссийск +25…+27 °C кратковременный дождь

Анапа +25…+27 °C кратковременный дождь

Крымск +26…+28 °C без осадков

Славянск-на-Кубани +26…+28 °C без осадков

Приморско-Ахтарск +25…+27 °C без осадков

Ейск +24…+26 °C без осадков

Тихорецк +26…+28 °C кратковременный дождь

Кропоткин +26…+28 °C кратковременный дождь

Армавир +27…+29 °C кратковременный дождь

Лабинск +27…+29 °C кратковременный дождь

Белореченск +26…+28 °C кратковременный дождь

Горячий Ключ +26…+28 °C кратковременный дождь

Краснодар +27…+29 °C кратковременный дождь

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